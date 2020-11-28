إستنفار من إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية!

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نشر اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بياناً جاء فيه : "تزامناً مع كميات الامطار التي هطلت في الساعات الاخيرة، يستنفر اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية كل أقسام الاشغال في مختلف المناطق لازالة اي برك للمياه قد تتجمع في اي شارع، كما يستمر في حملة تنظيف المجاري التي بداها منذ شهر ايلول، ويتمنى على الاهل الكرام عدم رمي النفايات في الشوارع كي لا تتجمع في الاقنية الصحية واقنية مياه الامطار، ولأي تبليغ او شكوى نأمل التواصل على رقم الخط الساخن للاتحاد:

70615619

كي نرسل فرق الاشغال لحل اي ازمة

خدمتكم شرف لنا

اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية"