توقيف ارهابي في مجدليا - زغرتا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 27-11-2020، اشتبهت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، في محلّة وادي جلول في بلدة مجدليا - زغرتا بأحد الأشخاص بجرم محاولة سرقة، يحمل مسدساً حربياً بشكلٍ ظاهر، ولدى محاولة توقيفه لم يمتثل وحاول الفرار من أمام عناصر الدورية، فتمّ توقيفه، ويدعى:

ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٦، سوري)

وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى عصابة إرهابية، كما يوجد بحقّه خلاصة حكم بجرم تهديد.

جرى ضبط المسدس من نوع هريستال /9/ ملم، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.