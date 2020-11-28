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مكتوب على الشرفاء (شربل فرنسيس)

28
NOVEMBER
2020
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إنّه قدر الشرفاء دومًا أن يناضلوا لأجل كرامة ألأوطان وشعوبها، وكأن الأقدار المجلجَلة بالعذاب مرسومة لهم لا لغيرهم. فيوم كانت الوصاية مُتحكّمة بمفاصل البلاد، ورقاب العِباد، مشينا جلجلة النّضال ضدّ الوصيّ، يوم كان الكلّ خاضعًا، خانعًا يتنعّم بخيرات لبنان، على حساب الشعب والدولة ومؤسّساتها. يومها كان قسم من اللبنانيين يسخر من عنادنا للحقّ. لم نيأس أو نستسلم أو نتأثّر بهم، بل رفضنا الخضوع أو الخنوع، فقضيتنا مقدّسة، وقائدنا ثائرٌ متمرّدٌ علّمنا أن النّضال لأجل الوطن صلاة مُستمرّة. يومها كانت العبارة الشهيرة تتردّد على ألسنة من نلتقيهم" هل حقًّا مُقتنعون أنّكم ستنتصرون على مخرز الاحتلال، وستُحرّرون لبنان من الوصاية ومن هذه الطبقة الفاسدة المُتحكمة بنا؟" 
 
كان ردّنا المزيد من الصمود والنّضال والإصرار على كسر قيود الوصاية وأزلامها في الداخل. والذين سلّموا أمرهم، وباعوا كرامتهم، وفرّطوا بسيادة وطنهم. 
حقبة من النضال الشريف لا تغيب عن وجدان أيّ عونيّ مناضل، ولا يحقّ لأيّ لبناني أن ينساها، ولا لأيّ طرف سياسيّ ، غير التيار الوطنيّ الحرّ،أن ينسبها إليه، فثوب الكرامة الوطنيّة فضفاض على هذا البعض، ولا يليق بالبعض الآخر، مهما استعمل مساحيق تجميل، وتلميع، ومهما استخدم من أبواق إعلاميّة فاسقة باعت أقلامها وهواءها إلى رنين فضّة الخيانة لأخلاقيات مهنة الصحافة والاعلام الشريفة، المٌنزّهة عن تطفّل أمثال هؤلاء عليها. 
 
واليوم، وبعد أن بلغ السيلُ الزّبى مع هذه الطبقة التي أعادت انتاج نفسها، وأجهزت على ثورة كنّأ نأمل منها الكثير الكثير، ونعوّل عليها أن تُلبّي نداء فخامة الرئيس الذي دعاها كي توجّه بوصلة طاقاتها البشريّة حيث يجب لا أن تكون غوغائيّة تتحرّك خبطَ عشواءٍ، وأن تساند الاصلاحيين الحقيقيين لا أن تُعمّم الفساد على الجميع، فتُجهّل الفاعل، وتظلم من رفع راية الاصلاح قولاً وفعلاً، نجد أنفسنا مُجدّدًا في ساحة النضال وحدنا، نواجه نفس الطبقة التي كان ألأولى بها أن تتستّر خجلاً ممّا اقترفته بحقّنا وحقّ الوطن. ولكنّ المواجهة هذه المرّة تتطلّب المزيد من الإصرار والعناد للحقّ، والكثير الكثير من العزم والنفس الطويل. فالأمر ليس بالسهل أن تنتزع من سارق ما سرقه، وتُعيد من الفاسد ما أفسده، وبخاصّة أن هذه الطبقة التي نواجهها قد تمرّست على السرقة والفساد، وستستشرس بل ستستميت لإحباط كلّ محاولات الاصلاح، وكشف الحقائق. إنّها معركة الأخيرة، وهي مستعدّة للذهاب بها حتّى خراب البلاد، إذا لا شيء لتخسره، بعد أن انكشف أمرها للرأي العام. 
 
بالأمس أقرّ مجلس النواب بحتميّة التعاون من أجل التدقيق الجنائي المالي. 
 
هو انتصار محدود لا يجب أن ننتشي به، فالطريق طويل، والمعركة ستكون شرسة، وشاقة، ومتعبة علينا، لأننا وحدنا الجادون في خوض غمارها، وفوق ذلك نواجه أناسًا لديهم من الحِيَل ما يسمح لهم بالعرقلة، والتأخير، والمراوغة، والمناورة .... ولكن في المقابل، نحن ايضا تمرّسنا على النضال، ولدينا النفس الطويل، والقدرة على التحمّل، والمثابرة، والمواجهة، والإنتصار في الختام، فقضيتنا مُحقّة، وعنادنا للحقّ لا نساوم عليه، ومن حقّنا، وحقّ اللبنانيين أن يعرفوا من سرق أموالهم، ومن ركّب عليهم هذه الديون، ومن أوصلهم إلى هذا الدرك الاقتصادي نتيجة سياساته المالية المُرهقة لخزينة الدولة. 
مجددا التيار الوطني الحرّ وحده في ساحات النضال....
مجدّدا رفعنا  وحدنا قضيةُ وطنيّة مُحقّة ولن نتراجع عنها... 
مجدّدا سنشهد من سيسخر منّا لأننا مؤمنون بتحقيق هدفنا... 
ومجدّدا سنننتصر ولو بعد حين، فهم تمرّسوا على السرقة والمراوغة والخداع، ونحن تمرّسنا عى النّضال لأجل الوطن، والنصر أتٍ لا محال.
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