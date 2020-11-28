هكذا يكون طقس نهاية الأسبوع ماطر؟

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تراجع حدة المنخفض الجوي الذي ما زال يؤثر على لبنان انما يصبح الطقس متقلبا بين الاستقرار احيانا وعدم الاستقرار احيانا اخرى ليميل الطقس بدءا من الغد وفي الايام المقبلة نحو الاستقرار النسبي مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل محدود وبقاء فرص خفيفة لبعض الامطار المحلية جدا والخفيفة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٠ درجة، بقاعا بين ٤ و ١٦ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة

٢- الجو : غائم جزئياً الى غائم احيانا وممطر احيانا مع عواصف رعدية بعد الظهر فيما تتساقط الثلوج على ٢٢٠٠م

٣- الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة احمالاً

٤- الرطوبة ساحلا ٨٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء جبلاً

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

الأحد: يميل الطقس الى الاستقرار النسبي والجو غائم جزئياً، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : على الساحل بين ١٥ و ٢٢ درجة، في البقاع بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٦ درجة، رياح شمالية غربية ضعيفة.

الاثنين : طقس مستقر نسبياً والجو غائم جزئياً، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح على الشكل التالي : على الساحل بين ١٥ و ٢٢ درجة، في البقاع بين ٦ و ١٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و ١٦ درجة، رياح شمالية غربية ضعيفة.