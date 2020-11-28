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عناوين الصحف ليوم السبت 28 تشرين الثاني 2020

28
NOVEMBER
2020
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الأخبار

«إسرائيل» في الوقت الضائع: اعتداء أمنيّ في طهران
إيران تتّهم إسرائيل باغتيال فخري زادة: مغامرة ربع الساعة الأخير
مجلس النوّاب يدفن التدقيق الجنائي
عون يقطع الطريق على سلامة: ممنوع إلغاء الدعم
‫«ثورة» القضاة والمحامين: على «الداخليّة»... لا لتنظيف العدليّة!

البناء

بعد اجتماع بومبيو ونتنياهو وابن سلمان: اغتيال رمز الملف النوويّ يرسم شكل الحرب
طهران تعلن التزامها بالردّ وتتهم «إسرائيل»... وواشنطن ترسل حاملة طائرات للخليج
هل يُترجَم قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائيّ... أم أن الحاكم سلّم الملفات لباريس؟


اللواء

تشكيلة الحريري أمام عون «قريباً جداً».. وضغط دولي لتجاوز العقبات
قرار نيابي باخضاع حسابات المركزي والادارات «للتدقيق الجنائي».. وإعادة فتح البلد الاثنين

الجمهورية

أّقر التدقيق.. فماذا عن الودائع؟
القرار حسم
محاولات لخرق حكومي قريب..والمجلس يتجاوز رسالة عون: تدقيق شامل

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