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أسرار الصحف ليوم السبت 28 تشرين الثاني 2020

28
NOVEMBER
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر قضائية إن ما صدر عن مجلس النواب اليوم يلزم المصرف المركزي بمعزل عن مستقبل العقد بين وزارة المالية وشركة الفاريس ومارسال أن يقوم بتسليم بقية المستندات والبيانات المالية التي كان يمتنع عن تسليمها بداعي السريّة المصرفيّة والتكتم على المعلومات.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن عملية الاغتيال التي استهدفت العالم النووي الإيراني ترسم معالم المرحلة الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس الأميركي متوقعة عمليات اغتيال وضربات أمنيّة وعمليات خاصة لتصفية أهداف تصيب مقدرات ورموز إيران ومحور المقاومة لفرض وقائع جديدة قبل أن تقرر إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن العودة للتفاوض.

 

الجمهورية

أكدت مصادر حزبية معنية بتأليف الحكومة أن ولادة الحكومة بعيدة لأن الاتهامات المتبادلة لا توفر أحداً.

سأل أحد السياسيين من هو العبقري الذي يورط أحد المراجع بخطوات محرجة له مع كل الناس؟

عرضت على أحد السياسيين فكرة تولي وزارة سيادية فرفض لان لا مجال لتقديم خدمات من خلالها.

 

اللواء

لغز

تُباع المساعدات، على عينك يا تاجر، من دون أية إجراءات قانونية، وسط غياب كامل لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، ووزارة الاقتصاد ككل؟

غمز

ما يزال التباين قائماً بين دولة كبرى والمجموعة الأوروبية في ما خص تمثيل حزب نافذ في الحكومة العتيدة.

همس

فُهم من أجواء مسؤول مكلف أنه ليس في وارد لقاء رئيس كتلة، أيا كانت تداعيات عدم اللقاء!

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