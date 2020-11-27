رئاسة الجمهورية تسلمت مساء اليوم قرار مجلس النواب للتدقيق الجنائي

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تسلمت رئاسة الجمهورية مساء اليوم، القرار الصادر عن مجلس النواب بعد ظهر اليوم، رداً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.

وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري:

"جواباً على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها.