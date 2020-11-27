كيف ردّ هشام حداد على إعلان ديما صادق انضمامها إلى الـmtv؟

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نشرت الإعلامية ديما صادق عبر حسابها على موقع "تويتر" صورة خبر استقالتها من قناة الـ"LBCI" منذ عام، وأرفقت المنشور بعبارة: "من سنة بالتمام و الكمال". هذا ونشرت صادق تغريدة أخرى تعلن فيها أنّ "٢٦-١١-٢٠١٩ من سنة تماماً، استقلت لأنني مُنعت من التعبير عن دعمي للثورة و تسمية المرتكبين بأسمائهم.. ٢٧-١١-٢٠٢٠: سعيدة أن أُعلن انضمامي الى محطة الحريات الاولى في لبنان، المحطة التي لم تأبه طوال تاريخها لأي سقف و لأي تهديد. سعيدة بإنضمامي الى @mtvlebanon التفاصيل لاحقاً".

وردّ الإعلامي هشام حداد بتغريدة جاء فيها:

"مبروك وبتتألقي وين ما كنتي ولايك من القلب بس منعت من التعبير عن دعم الثورة؟ وليه انا وكتار ما منعنا؟ فيا ظلم للمحطة صراحة..."