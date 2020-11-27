نجم: التعميم يجهّل المرتكب والمشكلة لا تُحل إلا بالتنقية الذاتية للقضاء

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غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر صفحتها على تويتر قائلةً: "امام سوداوية المشهد الذي ارتسم في عيون اللبنانيين بالامس حيث تحوّل الحوار الى احتقار، اجدّد التأكيد على خطورة ضرب القضاء بالاتهام المعمّم. التعميم يجهّل المرتكب، والمشكلة لا تُحل إلا بالتنقية الذاتية للقضاء، وهذا دور التفتيش القضائي".



وتابعت "بمعزل عن ملابسات التعرض للمحامي افرام الحلبي، التي يبقى للقضاء الواضع يده على الملف وحده تحديدها، ما شهدناه من تصرف للقوى الامنية هو صادم ويوجب المساءلة، والاهم، القيام بما يلزم لضمان عدم تكراره".