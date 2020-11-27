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حمد حسن: نحتاج لجهد أكبر.. لحين تأمين اللقاح

27
NOVEMBER
2020
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أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن نسبة الإيجابية في الفحوصات التي تحصل لا تزال على ما هي عليه عند حدود 15%، لافتاً إلى أن " الرهان الذي كنا ننتمى أن يتحقق هو أن تنخفض إلى 12 أو 10%".

 

وبعد إجتماع لجنة كورونا الوزارية لتقييم 12 يوماً من الإقفال العام، سأل: "هل فعلاً كان هناك إقفال عام؟"، مشيراً إلى أن "ما تحقق على مستوى رفع الجهوزية هو 60 سرير في المستشفيات الحكومية و34 سرير على مستوى المستشفيات الخاصة"، مؤكداً أن "هذا الرقم دون المستوى المطلوب ودون طموحات وزارة الصحة العامة".

 

أما بالنسبة إلى خطة الخروج من الإقفال العام، لفت إلى أننا "سنجتمع يوم الأحد كي نضع خطة تحاكي الشارع اللبناني ومستوى فهمنا على بعضنا البعض"، قائلاً: "لا أعرف إلى متى سنبقى نراهن على إلتزام الناس ووعي المجتمع".

 

وأكد أننا "لم نحقق إقفال كما كنا نريد ويجب وضع خطة لخروج تدريجي يقيم أسبوعياً مع وضع بعض النقاط التي يجب أن تكون رادعة للحد من إنتشار فيروس كورونا".

 

ورداً على سؤال، أشار إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات قامت بجهد إستثنائي ونريد تعاون أكبر من الأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى البلديات التي عليها أن تعود إلى العمل الذي كانت عليه في بداية إنتشار الوباء".

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