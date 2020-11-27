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اعتماد الفحص السريع للكشف عن كوورنا في لبنان.. وهذه شروطه!

27
NOVEMBER
2020
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عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا مع مجلس نقابة أصحاب المختبرات حضرته النقيبة الدكتورة ميرنا جرمانوس ورئيسة برنامج الترصد الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن ومستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر.

 

وتناول الإجتماع آلية استيراد الكواشف الطبية حرصا على جودتها، إضافة إلى اعتماد فحص الـRapid Antigen بشرط إجراء هذا الفحص للأشخاص الذين يظهرون أعراضا سريرية لأن هذا الفحص لا يكشف كميات ضئيلة من الفيروس وترتبط دقة نتيجته بالأعراض. وسيتيح في الحالة الأخيرة التمييز بين المصابين بـCovid-19 والمصابين بالإنفلونزا.

 

وأوضحت الدكتورة جرمانوس في ختام الإجتماع الاتفاق على الأمور التالية:

- إقرار استعمال الـAntigen للكشف عن Covid-19 مع وضع آلية للإستيراد والإستعمال والتبليغ عن النتائج.

- مراقبة آلية استيراد الكواشف أيا كانت ولا سيما تلك المتعلقة بـCovid-19 ومراقبة توزيعها على كل المراكز والمختبرات المرخصة وإلزام المستوردين التزام التصريح الدقيق عن عملية التوزيع، إذ يتعين على المستورد أخذ إذن سابق لعملية الإستيراد من نقابة المختبرات واللجنة المختصة كي يصار إلى تقويم جودة الكواشف قبل استيرادها.


- ابقاء تكلفة الـPCR كما هي أي 150 ألف ليرة لبنانية، على أن تكون تكلفة الـAntigen للـCovid-19 ستين ألف ليرة لبنانية (60 الفا)، وبقيت تكلفة الأجسام المضادة الـanti-corps 60 ألف ليرة".

وأعلنت أن "النقابة ستشكل ورش عمل تثقيفية لسبل استخدام الـRapid Antigen للحصول على النتيجة الدقيقة المتوخاة".

 

حيدر

ثم أوضح الدكتور حيدر أن "استخدام فحص الـAntigen للأشخاص الذين يظهرون أعراضا سريرية سيسهل الأمر بالنسبة إلى الحالات الطارئة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع في علاجها". وأكد أن "التنسيق سيبقى مستمرا بين وزارة الصحة العامة ونقابة أصحاب المختبرات لمتابعة حسن سير الأمور وضبطها ومنع حصول تساهل".

ولفت إلى "أهمية ورش العمل الإعلامية التي ستنظمها نقابة المختبرات لشرح الخطوات المتبعة معها بالنسبة إلى كل فحص وفاعليته وكيف يمكن المواطن أن يفيد منه ويحصل على نتيجة فحصه في أسرع وقت بهدف فرز المصابين بـCovid-19 عن غير المصابين".

وأشار إلى أن "هذا الأمر سيكون كثيفا قبل الأعياد المجيدة حرصا على امرار فترة الأعياد بأكبر قدر من السلامة الصحية".

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