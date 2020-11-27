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تجمّع لجان أهالي الطلاب يتحرك لاعادة فتح المدارس وإنقاذ حق الطلاب في التعليم وفي المحافظة على صحتهم الجسدية والنفسية

27
NOVEMBER
2020
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زار قصر بعبدا صباح اليوم تجمّع للجان أهلي الطلاب يمثلون مدارس خاصة منها مدرسة الاتينيه، إيستوود كوليدج، مدرسة سيدة الجمهور ومدرسة لويز فيكمان. والتقى الوفد رئيس الجمهورية، طالبين منه دعم موقفهم بإعادة فتح المدارس فورا بغية إنقاذ العام الدراسّي وتجنب إضاعة مستقبل جيل بكامله.


وقد أصّر الأهالي على اعتماد مبدأ التعليم المدمج لافساح المجال أمام التلاميذ الذين لديهم حالات خاّصة لاتباع طريقة التعلم عن بعد.


وأّكد تجمّع الأهالي أن التطبيق المناسب لاساليب الوقاية هي التي تحمي أولادنا وقد طالب الوفد المسؤولين المعنيين ولاسيما وزارة التربية التشدد في تطبيق الارشادات العامة للوقاية من فيروس كورونا.


كما أكّد الجميع للرئيس عون أن التعليم الخاص في لبنان كان وما زال رائدا وهو من العناصر الاساسية التي تحافظ على التمسك بالبلد رغم الصعاب كله .
وأكّدت كارلا مقصود، ممثلة لجنة اهل مدرسة لويز فكمان ان على المجتمع التعليمي في لبنان ان يتاقلم مع الفيروس ويتعايش معه بدءاً بفتح المدارس مع تطبيق افضل الاجراءات الوقائية لحماية اولادنا وسائر الجسم التعليمي والاداري .


يُضاف إلى كل ما َسبَق ذكره، عدم استقرار التيار الكهربائي وخدمة الانترنت وسرعته ما يحد من إمكانية التعلم عن بعد وهذا ّ ما يُصيب شريحة كبرى من طلاب المجتمع اللبناني ويمنع عنها حق التعلم .


وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته بفتح المدارس والمحافظة على استمرارية التعلم الحضوري الاختياري طيلة مدة العام ّالحالي لما في ذلك من مصلحة للطالب ومحافظة على المستوى الثقافي والعلمي الريادي الذي طالما اعتز به لبنان .

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