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إنتحلَ صفة رجل دين ونقلَ مطلوباً في سيّارته!

27
NOVEMBER
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"في إطار متابعة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة عمليات سرقة السيارات في جميع الأراضي اللبنانية.
توافرت معلومات لهذا المكتب حول قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة رجل دين لتسهيل عمل سارقي السيارات وتأمين تنقّلاتهم على متن سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" لون أسود.


نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب الى معرفة كامل هوية المشتبه به وتحديد مكان تواجده، ويدعى:
ع. ش. (مواليد عام 1972، لبناني)
بناءً عليه، وبتاريخ 13-11-2020 كمنت له قوة من المكتب المذكور في محلة صور/مفرق معركة، وتمكّنت من توقيفه، على متن سيّارة الجيب المذكورة، جرى ضبطها.


كذلك جرى ضبط ترخيص بوضع عازل لأشعة الشمس، بطاقة حوزة بانتحال صفة شيخ، إجازة سوق عمومية، بطاقة هوية وبطاقة صادرة عن إحدى الجمعيات الصحية، جميعها مزوّرة.


باستماعه، اعترف بقيامه عدّة مرّات بنقل أحد المطلوبين بجرم سرقة سيارات (أوقف سابقاً)، وتزوير البطاقات الخمس المذكورة، وانتحال صفة رجل دين لتسهيل مرور الموقوف، مقابل بدل مادي.


كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة سيارات، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سلب وسرقة سيارات.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".

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