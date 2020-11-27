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الرئيس عون التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وعرض معه مراحل تنفيذ القرار 1701 في الجنوب

27
NOVEMBER
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي اطلعه على المداولات الخاصة باحاطة مجلس الامن الدولي حول مسار تنفيذ القرار 1701، وذلك في اطار الاحاطات الدورية التي يجريها مجلس الامن لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وعمل القوة الدولية "اليونيفيل" فيه. كذلك تطرق البحث الى المساعدات الدولية للبنان ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والإصلاحات المرتقبة. وحضر اللقاء الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار أسامة خشاب.


سفير المانيا
واستقبل الرئيس عون السفير الألماني في بيروت اندرياس كيندل ورئيس قسم التعاون الإنمائي في السفارة السيد يانيس نيوفيتو ومسؤولة التعاون الإنساني والاقتصادي في السفارة السيدة لورا الشمالي.
وتطرق البحث خلال اللقاء الى تفعيل اتفاقيات التعاون بين لبنان وألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما منها تلك التي تعود الى العامين 2017 و2018.


السفيرة كارلا جزار
وفي قصر بعبدا، السفيرة كارلا جزار التي استأذنت الرئيس عون للسفر الى برازيليا لتولي شؤون السفارة اللبنانية في عاصمة البرازيل كرئيسة للبعثة الديبلوماسية.

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