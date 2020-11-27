الان عون: هل مسموح المسّ بما تبقّى للمودعين؟!

A + A -

غرد النائب الان عون:

"العصفور" الوحيد في اليد من ودائع الناس بالعملة الاجنبية هو ١٥% منها كناية عن الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، و١٥% أخرى كناية عن قيمة الذهب (نظرية غير قابلة للصرف). كل ما تبقّى رهن نتائج خطة إنقاذية طويلة المدى قيد الإنتظار أو إلزامهم بأخذها بالليرة اللبنانية كما يحصل الآن.

هل مسموح المسّ بما تبقّى للمودعين للإستمرار بسياسة دعم إستهلاكية تشمل الجميع (أغنياء وفقراء، لبنانيين وأجانب، تهريب الى سوريا) بدل حصر المساعدة بالمحتاجين وإيجاد وسائل بديلة لتمويل هذا الدعم بما فيها عبر مقدرات الدولة بدل أن تتكارم هي من جيوب الناس وتقضي على آخر مدخراتهم؟"