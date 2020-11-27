عن العماد عون للصحافي مصطفى ابو عيد

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ما عم بقدر انسى الملفات اللي عملوها بحقك...

- حرقوا المالية وقالوا انك سرقت المصاري، ملايين الدولارات، ولما تقدم ملفك قدام القضاء، طلع فاضي.

- قالوا انك هربت وما قدروا يحاكموك بالخيانة العظمى لان طلع ملفك فاضي.

- قالوا انك عميل اسرائيلي وما قدروا يحاكموك بالعمالة.

- قالوا انك عميل سوري بال٢٠٠٥ وكان همن يمنعوك تروح على سوريا اللي رفعولك صورك فيها...

- قالوا ما بترجع، ورجعت... قالوا ما بتروح على سوريا ورحت... قالوا ما بتتحالف مع الحزب وتحالفت...

- قالوا انك ضد المسلمين وما حدا غيرك وقف مع اللي بمثلهم طائفيا...

- قالوا انك فرضت يبنولك تماثيل وما شفنا ولا تمثال، ونسيوا هني الموضوع...

- قالوا فاتورتك بأميركا ٥٠ الف دولار عشا ليلة، ونسيوا الموضوع... وعم نذَكرن نحنا ليتابعوا فيه.

- قالوا ما في نفط وما لح يخلوك توقع مراسيم النفط ووقعت المراسيم غصب عنن...

- قالوا انو انت جوعت معدتن، وما انتبهوا انك طابخلن كرامة...

- قالوا اوسخ الكلمات قلتلن بحبكن...

- قالوا ارحل حتى يوطنوا الغربا، قلتلن القرار يعود الينا وليس لغيرنا...

- قالوا بدن يلغوك، وانت صمدت وآمنت فينا...

- قالوا للعالم ينجدن، وانت عم تواجه العالم...

- هني بيقولوا وانت بتفعل... ورغم كل وسخن، ما لح يقدروا يوقفوا بطريقنا.. وراسمالن التدقيق الجنائي. لما آمنا فيك، ما آمنا عن عبث، ولا طمع بمصلحة او مال... ولما كلن هاجموك، وحدك طلعت اللي ما عندك بيت، وهني عندن قصور واموال واملاك.. وتأكيدا على كل شي سبق، وتأكيدا على اللي جايي... منقلك انو ايماننا نابع من كلمة، عالمرسلين عالأنبيا وعالملوك بيتآمروا بالشرق هيك بيعملوا كل ما السما للأرض بتودي نبي، ولو ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام انو ما في نبي بعدو، لكنا قلنا انك آخر نبي بعد النبي...