رقم "مخيف" لعدد الوفيات بكورونا في لبنان خلال الأيام الأربعة الماضية

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لفت مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض في سلسلةِ تغريداتٍ على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن "لبنان سجل 84 حالة وفاة بسبب الكورونا في الأيام الأربعة الماضية، وكانت هذه الوفيات نتيجة عدوى اصيب بها المرضى منذ أكثر من أسبوعين، وحصلت قبل بدء الإغلاق العام، ويفسر هذا العدد المرتفع للوفيات القلق الشديد الذي دفع خبراء الصحة العامة انذاك على التوصية بالاغلاق العام".

وتابع أبيض: "كما تضمن تقرير وزارة الصحة العامة أمس أرقاما أخرى مهمة، بالاضافة الى العدد المرتفع للحالات (1859)، كشفت الفحوصات التي أجريت عن استمرار ارتفاع معدل الفحوصات الموجبة متجاوزا 15%، وبلغ عدد مرضى الكورونا في العناية المركزة 341 مريضا، و هو من بين أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الجائحة".