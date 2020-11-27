أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

A + A -

البناء

خفايا

قال مرجع نيابي إنه يخشى على اتفاق الطائف من السقوط بعدما سقطت أركانه التي قامت على اعتبار المناصفة آخر عملية احتساب للقسمة الطائفيّة على أساس العدد مقابل التوافق على الذهاب نحو إلغاء الطائفيّة وقامت على التمسك بالعلاقة المميّزة مع سورية عندما ينقسم العرب وسقطت معادلة قسمة الأمن والاقتصاد في ظل انهيار مالي غير مسبوق، ولم يبق إلا السلم الأهلي الذي تحوّل الى حرب باردة تنتظر من يشعل النار.

كواليس

قال مصدر يمنيّ إن الكلام المتكرّر والمتزايد عن عمل عسكري كبير يستعدّ الأميركيون لتنفيذه وتسوّق له وسائل الإعلام الخليجية والإسرائيلية يؤخذ على محمل الجد في تحضير خطوات عسكرية من العيار الثقيل ستهزّ مدن الخليج، وخصوصاً مدن الزجاج التي تحتفل بالتطبيع.





الجمهورية

وضع مسؤول مالي كبير حداً لمخاوف وتحذيرات كبيرة من قرار يضغط أحد المراجع لاتخاذه على رغم خطورته ولا قانونيته.

سمعت مرجعية دينية كلامًا حاداً من أحد السياسيين حينما طلبت المرجعية من السياسي تليين موقفه من إحدى شخصيات الطائفة كانت لها مواقف هجومية حادة على السياسي المذكور.

قّيمت قيادة حزبية نشاطاً أجرته أخيراً بكثير من الايجابية بما حققته من ردات فعل من الخصوم قبل الحلفاء.

اللواء

همس

ترتبط مصادر متابعة بين زيارة مسؤول نقدي كبير إلى عاصمة أوروبية ومسارعة شركة التدقيق الجنائي بإنهاء مهمتها في مصرف لبنان!

غمز

أدى التعلم عن بعد إلى إجراءات، طالت التعاقد مع معلمين ومدرسين في مؤسسات تعليمية وجامعية!

لغز

عثر بعض التجار بالجملة على عملة لبنانية من فئة المائة ألف مزورة، الأمر الذي جعل المصارف والعاملين في مجال الصيرفة يتنبهون لهذا الأمر.