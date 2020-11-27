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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

27
NOVEMBER
2020
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الأخبار

وقف الدعم: أولوية سلامة حماية كبار المودعين
تلويح بالاستقالة من «المجلس المركزي» في حال خفض «الاحتياط»: الأولوية لحماية كبار المودعين!
التدقيق الجنائي أمام مجلس النواب اليوم: ملهاة ومزايدة
الأميركيّون طلبوا من باسيل رعاية مصالحهم...وأوّلها التمديد لمدير المخابرات
واشنطن: جوزف عون أولاً
‫بعد الإقفال الأخير: «مناعة القطيع» في انتظار اللقاح

البناء

حملة إعلامية مكثفة عن خطر الحرب بين تهوّر ترامب والحرب النفسيّة ورد محور المقاومة
ما هي القطبة المخفيّة لانسحاب «ألفاريز ومارسال» ... وهل يحسم المجلس حدود السريّة المصرفيّة؟
رسالة صوان وعويدات لبرّي حرب مسؤوليّات... فهل رمى القضاء كرة النار على المجلس وهرب؟


اللواء

ماكرون يحمّل عون مسؤولية تنفيذ المبادرة.. وباسيل يشكو إليه برّي والحريري
مؤتمر المساعدات الأربعاء وتجاذب في جلسة التدقيق اليوم..ووزني يكشف عن أزمة في معاشات متقاعدي الجيش

الجمهورية

محركات التأليف متوقفة كلياً
نتنياهو: حلم تحقق
مؤتمر دولي لدعم محدود...والتدقيق الجنائي يختبر النيات اليوم

 

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