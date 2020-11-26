فهمي: 95% من القضاة فاسدين ولم يتبيّن أي تواطؤ بين المساجين والقوى الامنية في نظارة بعبدا

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قال وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في مقابلة تلفزيونية لقناة ام تي في، إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات واسعة وعلاقتها مع المواطن في كل التفاصيل من وثيقة ولادته الى وثيقة وفاته وما بينهما”، لافتاً إلى أن "من راتبه في الدولة اللبنانية 15 مليون ليرة لبنانية ومنزله بـ5 ملايين دولار يجب أن يُسأل من أين له هذا؟”، معتبراً أن "ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة فاسدين”.

ورداً على سؤال حول الحادثة التي حصلت يوم أمس مع أحد المحامين على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في منطقة الرملة البيضاء، أوضح أن المحامي هو من بادر إلى الإعتداء على أحد العناصر بالضرب بالتزامن مع التوجه له بكلامات نابية، مشدداً على أن قوى الأمن الداخلي تحمي الجميع، لافتاً إلى أن الموضوع بات في عهدة القضاء، مؤكداً أن ردة فعل نقيب المحامين ملحم خلف لم تكن مبررة.