تدابير سير في بعض شوارع العاصمة خلال انعقاد مجلس النواب غدا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:



"يعقد مجلس النواب يوم غد الجمعة 27-11-2020، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، تحويل السير وفقا لما يلي:



-السير القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته باتجاه غبريال المر.



- نفق الماريوت وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا وإعادته بإتجاه غبريال المر.



- مفترق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



- مفترق "بنك بيروت" وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.



- منع المرور داخل نفق صائب سلام، وتحويل السير ابتداء من تقاطع الراشدين / سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.



-تحويل السير القادم من جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.



- تحويل السير من تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.



- تحويل السير من ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع بارلين - كارلتون ديغول.



- تحويل السير من ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.



-تحويل السير القادم من "Summer land" -حديقة بن زايد، صعودا باتجاه ساحة عبد العال - غبريال المر - الماريوت.



-منع المرور من تقاطع البقاع / الصلح وتحويل السير صعودا بإتجاه تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم".