قرار لوزير التربية: غداً ستتوقف جميع اعمال التعلم عن بعد الساعة ١٢ ظهراً... لهذا السبب

A + A -

صدر عن مكتب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب البيان الآتي:

"تشجيعا للمنتخب الوطني اللبناني لكرة السلة في مبارياته ضمن كأس آسيا 2021 لكرة السلة، ونظرا لأهمية هذا الاستحقاق على الصعيد الوطني، وحيث ان هذه المباريات ستجرى يوم الجمعة في 27/11/2020 والاحد في 29/11/2020، لذا ، تعلق اعمال التعلم عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة في خلال فترة المباراة، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة في 27/11/2020، ليتسنى لأفراد الأسرة التربوية والتلامذة متابعة هذه المباريات".