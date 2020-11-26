درغام زار سليلاتي مثنيا على جهوده

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زار النائب أسعد درغام قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، حيث تم البحث بالأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجهها القوى الأمنية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا.

وقد أثنى درغام خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها قيادة الدرك على المستويات كافة، تحديدا لجهة حفظ الأمن والقيام بالمهمات المناطة بها في هذه الظروف الدقيقة والحرجة التي تتطلب المزيد من التضحيات لاعادة الامور الى مجرياتها الطبيعية.

وأثنى درغام على دور القوى الأمنية، خصوصا في ظل النقص الكبير في العناصر، مستنكرا الحملة التي يتعرض لها العميد سليلاتي.