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دعت وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد الى التخلص من استضعاف المرأة في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، واوضحت انه من اصل 7 صحافيات هناك صحافية 1 تعرضت لتحرش جسدي، ونحن اليوم امام جلسة لمجلس النواب على امل ان يتم اقرار قانون الاعلام.

وذكرت في حديث تلفزيوني، بان انفجار المرفأ سرع في قرار استقالة الحكومة، وانا لم اكن على علم بانه ستستقيل الحكومة في اليوم التالي لتقديم استقالتي الخطية، وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قد اعطى مهلة شهرين للسياسيين للتغيير، وتوقعت تعيين بديل عني في الوزارة.

واعتبرت بان "حكومة الاختصاصيين هي من انجح الحكومات ولكن يجب ان لا يكون هناك تدخل سياسي، ولا يكون هناك رجال مصالح. والحكومة يجب ان تعتمد على الدراسات واصحاب الاختصاص كي تأخذر القرارات".