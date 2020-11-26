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النائب إدكار طرابلسي يناشد المجذوب إنصاف المعلمين المتعاقدين بالتعليم الرسمي الأساسي للمواد الإجرائية‎

26
NOVEMBER
2020
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ناشد النائب ادكار طرابلسي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب الاسراع بإجراء ما يلزم لإنصاف المعلمين المتعاقدين بالتعليم الرسمي الأساسي للمواد الإجرائية الذين لم يقبضوا بعد مستحقاتهم بعد عن الفصلين الثاني والثالث من العام الدراسي 2019 -2020، علماً أن الجداول لمستحقات المتعاقدين للمواد الإجرائية تم إرسالها الى المديرية العامة للتربية منذ تاريخ أوائل كانون الثاني للعام 2019 -2020، وللمرة الأولى يحصل هذا التأخير في سداد المستحقات.

 

وزار النائب طرابلسي البروفسور ميشال معوض وقدّم له التهاني لانتخابه رئيساً للجامعة الأميركية اللبنانية، وتناقشا بموضوعات أكاديمية وأحوال التعليم الجامعي الخاص في لبنان، وعرض طرابلسي على معوّض اقتراحات القوانين التي قدمها وتتعلّق بالتعليم الجامعي عن بُعد وإعفاء الطلاب الاجانب من المعادلات قبل دخولهم الى الجامعات في لبنان ما يجعلها تجتذب آلاف الطلاب من حول العالم الامر الذي يُعزّز دورها والاقتصاد اللبناني في آن.

 

والتقى النائب طرابلسي رئيس المركز التربوي بالتكليف الاستاذ جورج نهرا، واطلع منه على ما يقوم به المركز التربوي لتسهيل عملية التعليم عن بُعد ولتقصير المناهج وعن المدرسة الافتراضية، وما الذي يعيقها من أن تنطلق وتقوم بخدمة القطاعين الرسمي والخاص.

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