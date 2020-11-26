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هيئة أساتذة التعليم الخاص في المكتب التربوي في التيار: لإعطاء بند ال٥٠٠ مليار ليرة الأولوية التشريعية على الملفات الثانوية

26
NOVEMBER
2020
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بيان صادر عن هيئة أساتذة التعليم الخاص في المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

 

يهمّ الهيئة بادىء ذي بدء، وبمناسبة يوم التضامن مع الأستاذ، توجيه تحية إجلال قلبية إلى كل الأساتذة الذين يكابدون الأمرين في ظل الظروف الصحية والمعيشية الراهنة، وهم يحاربون على أكثر من جبهة، واضعين حيواتهم على كفوفهم، في خضمّ عملية التعليم الحضوري.

 

أما بعد، تطالب الهيئة، وعطفاً على مطالبات المكتب التربوي في التيار المستمرة، بضرورة تحرّك إدارات المدارس لملاقاة المعلّمين في منتصف طريق جهادهم اليومي، وذلك عبر تسديد كامل رواتب العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى متأخرات العام الدراسي المنصرم، وهم الأدرى بالأوضاع الصعبة التي مرّ ويمر بها الأساتذة، إن كان لناحية خوض تجربة التعليم عن بُعد الصعبة، مع ما صاحبها من جهد وتعب مُضاعف، أو لناحية مجابهة اوضاعهم المعيشية الصعبة بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية التي يتقاضى غالبية الأساتذة رواتبهم على أساسها.

 

توازياً، تشكر الهيئة كافة إدارات المدارس التي بدأت العام بدفع الرواتب كاملة، كما تلك التي باشرت بتسديد مستحقات العام السابق.

 

ثانياً، تدعو هيئة أساتذة التعليم الخاص مجلس النواب إلى وضع البند المتعلّق بمبلغ ال٥٠٠ مليار ليرة، والمخصص لدعم المدارس الخاصة، كأول بند على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، فيُناقش ويُقَرّ بنفس الجلسة، لما يشكّل من طوق نجاة لقطاع التعليم الخاص في ظل الظروف العسيرة الحالية، واعتباره أولوية حيوية قصوى على غيره من الملفات الثانوية والمشبوهة كقانون العفو والقانون الإنتخابي وسواهما.

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