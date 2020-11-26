سليم عون قدم باسم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة

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تقدم النائب سليم عون باسم تكتل "لبنان القوي" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بتشغيل شركة كهرباء زحلة.

وقال: "الجميع يتذكر السجال الذي حصل والاتهامات التي تعرضنا لها عندما انتهى امتياز كهرباء زحلة، وعندما اقترحنا العقد التشغيلي بدل الامتياز اتهمنا بالاتهامات كافة. في النتيجة تبين انه كان خيارا ناجحا وفر على الدولة وعلى مؤسسة كهرباء لبنان كل سنة 8,6 مليارات، في سنتين هناك توفير 17,2 مليارا."

أضاف: "هذا العقد التشغيلي كنا على قناعة به تماما، أثبت لنا ولغيرنا انه كان ناجحا وما طبق منه كان مفيدا وطموحنا كان اكثر من ذلك بكثير، وعدم توقيع العقد هذا، ما جعل كثيرا من الامور الجيدة لكي نتقدم أكثر. والاهم هو الموضوع الذي كان هدفا أساسيا لانجاح هذه التجربة ان نطبق كل تفاصيله وبالحد الادنى ما طبق كان جيدا ونتطلع الى الامام، وباسم تكتل لبنان القوي تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر يمدد العمل بالقانون 107 لعام 2018 ويعتبر العقد نافذا من تاريخ الاتفاق عليه".