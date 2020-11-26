living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سليم عون قدم باسم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة

26
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تقدم النائب سليم عون باسم تكتل "لبنان القوي" الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بتشغيل شركة كهرباء زحلة.

 

وقال: "الجميع يتذكر السجال الذي حصل والاتهامات التي تعرضنا لها عندما انتهى امتياز كهرباء زحلة، وعندما اقترحنا العقد التشغيلي بدل الامتياز اتهمنا بالاتهامات كافة. في النتيجة تبين انه كان خيارا ناجحا وفر على الدولة وعلى مؤسسة كهرباء لبنان كل سنة 8,6 مليارات، في سنتين هناك توفير 17,2 مليارا."

 

أضاف: "هذا العقد التشغيلي كنا على قناعة به تماما، أثبت لنا ولغيرنا انه كان ناجحا وما طبق منه كان مفيدا وطموحنا كان اكثر من ذلك بكثير، وعدم توقيع العقد هذا، ما جعل كثيرا من الامور الجيدة لكي نتقدم أكثر. والاهم هو الموضوع الذي كان هدفا أساسيا لانجاح هذه التجربة ان نطبق كل تفاصيله وبالحد الادنى ما طبق كان جيدا ونتطلع الى الامام، وباسم تكتل لبنان القوي تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر يمدد العمل بالقانون 107 لعام 2018 ويعتبر العقد نافذا من تاريخ الاتفاق عليه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout