إلى متى سيبقى طفل الجيوبوليتيك يراقب ولادة الإنسان الجديد؟! ( بقلم د.جيرار ديب )

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"طفل الجيوبوليتيك يراقب ولادة الإنسان الجديد"، إحدى أشهر اللوحات العالمية للفنان الإسباني، سلفادور دالي. رسم دالي اللوحة التي تميل إلى السيريالية عام ١٩٤٣، في نيويورك، ولمفردة الجيوبوليتيك في عنوان اللوحة دلالة خاصة، فهي تشير إلى النزعة الإستعمارية وإرادة الهيمنة السياسية والعسكرية.

تصوّر اللوحة بيضة ضخمة على شكل الكرة الأرضية، ينبثق منها طفل هو في الواقع أقرب لأن يكون رجلًا يحاول الخروج من باطن هذه الكرة بعنف، وكأنه في صراع تاركًا وراءه خيطًا سميكًا من الدماء النازف. والرجل يطبق قبضته في الخارطة المرسومة على البيضة على قارة "أوروبا"، وبالأخص "إنكلترا". ولهذا دلالة عند "دالي"، فقد حاول أن يعبر عن وجهة نظر سياسية تجاه صعود نجم أميركا بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية.

يبقى السؤال: ماذا لو كان دالي لم يزل على قيد الحياة، هل كان أعاد رسمه بما يتناسب والتغيير الجيوبوليتيكي اليوم؟ وهل كانت قبضته ستكون على أميركا، في ظل التطورات التي تحدث فيها لا سيما بعد الإنتخابات الرئاسية، وما يحصل من أحداث عالمية على كافة الصعد؟ فهل كان ذلك الطفل سيراقب مجدّدًا ولادة الإنسان الجديد، الأسيوي ربما، أو الروسي، أو...؟

لم يعد العالم على حاله، كما تركه سلفادور دالي. كلّ شيء تغيّر، فقد صعدت دول، وانهارت تحالفات دولية، وسقطت أنظمة، واكتُشفت مصادر جديدة للطاقة حرّكت الدول عسكريًا للإستيلاء عليها.

قال هنري كيسنجر، وزير الشؤون الخارجية الأمريكي خلال سبعينيات القرن الماضي، في حديث إلى رئيس تحرير قناة "بلومبيرغ"، إنّ واشنطن وبكين "تنزلقان بشكل متزايد نحو المواجهة وتديران دبلوماسيتهما بشكل صدامي".

توقّع كيسنجر هذا السيناريو، والصين تُعتبر اليوم من الدول الصاعدة على الساحة العالمية. استطاعت الصين بعد عام ١٩٧٩ الإنطلاق نحو الإنخراط في النظام العالمي، وفي عام ٢٠٠١ دخلت منظمة التجارة العالمية، وعملت عام ٢٠١٦ على تطبيق مشروعها الإقتصادي لإحياء طريق الحرير، وهو ما عرف ب "الطريق والحزام"، في محاولة جديّة لبناء النظام العالمي المتفلّت من الهيمنة الأمريكية. كما تقوم الصين بإطلاق عملتها الرقمية، وتسعى لجعلها عملة عالمية، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات لتخفيف الإعتماد على الدولار الأمريكي. فهل تقف الولايات المتحدة متفرّجة؟ وهل ستكون العملة الصينية سببًا لاندلاع مواجهة بين بكين وواشنطن؟

لا يتوقف الأمر عند الصين وطموحاتها، فهناك أكثر من سبب لنشوب تلك الحرب المنتظرة. إذ قالت وزارة الخارجية الصينية الإثنين ٢٣ تشرين الثاني، إنّ بكين ستردّ على ما تردد عن زيارة أميرال بحري أمريكي إلى تايوان. وشدّد المتحدث بإسم الوزارة، تشاو لي جيان، على أنّ الصين تعارض بشدة أيًّا من أشكال التبادل بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان. هذه الاستفزازات، تعتبرها الصين بمثابة إنذار حقيقي، وقد تدفع إلى حرب لا هوادة فيها.

عالم ما بعد دالي، تتصاعد فيه الصراعات لا سيما على مصادر الطاقة. فقد قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في العام ٢٠١٠، احتمال وجود ما يقرب من ١٢٢ تريليون م ٣ من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط. هذا ما حرّك الدول عسكريًا للتقاتل على حوض شرق البحر المتوسط، فتداخلت المصالح، وأعيد خلط الأوراق في التحالفات، واستيقظت أحلام الإمبراطوريات العثمانية، والفارسية، والفرنسية، وغيرها الكثير من الطامعين في منطقة الشرق الأوسط.

بالعودة إلى طفل الجيوبوليتيك، فسيظلّ يراقب ولادة عالم جديد، كما راقب ولادة الأمركة التي بسطت نفوذها على العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فطالما علم الجيوبوليتيك هو العلم القومي الجديد للدولة، وهو عقيدة تقوم على حتمية المجال الحيوي بالنسبة لكل العمليات السياسية، سيظل العالم يتغير، وسيظل فخ ثيوسيديدز، المؤرخ اليوناني، يؤكد حتمية الصدام بين القوى الصاعدة والقوى المهيمنة.

أخيرًا، العالم سيعيد بناء ذاته، قد يكون ذلك عبر تثبيت القوى الأمريكية مع حلفائها الغربيين، الذين على ما يبدو لن يتنازلوا عن فكرة "الرجل الأبيض الحاكم". لذا، ستعمل بقواها الفاعلة في العولمة على إزالة كافة العوائق التي باتت تهدد مصالحها. وبالطبع، ستقوم الدول الغربية بتوجيه سياساتها الجيوبوليتيكية، كي تستطيع ضرب نقاط القوة لمنافسيها، ومنعهم من تهديد أمنها.

وقد يعيد العالم بناء منظومة جديدة من القوى الفاعلة، لا سيما مع الدول الصاعدة التي أثبتت وجودها في الكثير من مناطق الصراع في العالم، كروسيا والصين مثلًا، لإعادة نفوذ القوميات، عبر إعلاء شأنها على حساب المفهوم الكوني المنفتح. العالم مفتوح على كافة الإحتمالات طالما الجيوبوليتيكا ستبقى المرشد الأساسي لسياسات الدول في العالم.