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جائزة EuroMillions Superdraw الكبرى تستمر بالارتفاع وتبلغ 162 مليون يورو للفوز ليل الجمعة

26
NOVEMBER
2020
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ليلة يوم الجمعة هذه، قد يفوز شخصٌ من لبنان بمبلغ 162 مليون يورو!

 شهدت قيمة الجائزة الكبرى للعبة اليانصيب هذه ارتفاعًا ملحوظًا بعدما وصلت إلى 162 مليون يورو، نتيجة تراكم المبلغ من سحب الجمعة الماضي، في 20 تشرين الثاني.

 يوم الجمعة 27 تشرين الثاني، قد يتمكن أحد من لبنان من الحصول على جائزة EuroMillions الكبرى بقيمة 162 مليون يورو كاملةً. ويعود ارتفاع الرقم هذا إلى عدم الفوز بالسحب الفائق الأخير لـEuroMillions Superdraw، والذي بلغ 130 مليون يورو، مما أدى إلى تراكم المبلغ لتصبح الجائزة الكبرى أضخم وأشدَّ حماسةً.

 كيف تشارك في سحب EuroMillions Superdraw من لبنان؟

من أجل ضمان مشاركتك في سحب الجمعة هذا، عليك شراء تذكرة رسمية ليانصيب EuroMillions. في بساطة تامة، افتح حسابك على Thelotter.com، ثم توجَّه إلى الصفحة المخصصة للعب EuroMillions واختر خمسة أرقام من 1 إلى 50 ونجمي حظ Lucky Stars من 1 إلى 12.

يقوم TheLotter عندئذٍ بمسح ضوئي لتذكرتك ويحمِّل نسخة عنها في حسابك، بينما يحفظ تذكرتك الورقية في مكان آمن. 

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للفوز، سيصلك إشعار بالخبر السار من خلال رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، بفضل نظام theLotter الأوتوماتكي للاطلاع على النتائج. والأهم، أنك حين تفوز بالجائزة الكبرى من خلال theLotter، يكون المبلغ ملكًا لك بالكامل! فلا يتم اجتزاء أي عمولة من التذاكر الرابحة، وتحوَّل الأموال إلى حسابك الخاص والآمن لتتمكن من سحبها متى شئت.

 فاز م. م. من العراق بجائزته الكبرى بقيمة 6.4 مليون دولار أميركي في يانصيب Oregon Megabucks في العام 2015

 اللعب للفوز بسحب EuroMillions Superdraw البالغة قيمته 162,000,000 يورو هو أمر في غاية البساطة ويتم بكبسة زر. تأكد من عدم تفويت السحب المميز الأخير لهذا العام، واشترِ اليوم تذاكر EuroMillions Superdraw الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter.com.

 

من يدري، يمكن أن يحالفك الحظ للفوز بجائزة Superdraw الكبرى الهائلة من منزلك من لبنان!

 

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في EuroMillions Superdraw عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com.

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