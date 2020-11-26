ظاهرة خطرة.. مافيات تستغل اللبنانيين!

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حذّر القنصل اللبناني في تركيا مازن كبارة, "اللبنانيين من خطر مافيات تستغلهم لتهريبهم الى أوروبا، ثم تتركهم على الحدود التركية اليونانية أو البلغارية بعد أخذ أموالهم".

وأشار القنصل, الى أن "هؤلاء اللبنانيين المتروكين يسجنون لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم، ويصبحون في حالة صعبة من دون مال ولا مستقبل".

وقال كبارة: "نحن في القنصلية اللبنانية نساعد هؤلاء ولكن المساعدة محدودة لتأمين عودتهم لبلدهم، لكن تزايد عدد المغرّر بهم كثيرا وأصبح ظاهرة خطرة تستدعي الانتباه لها بالتوعية في الاعلام واليقظة من قبل السلطات في لبنان".