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الطقس الماطر مستمر.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

26
NOVEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا وأمطار حتى بعد ظهر يوم السبت حيث يبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجيا.

المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على 1900 متر وما فوق، تخف حدة الامطار مساء مع حدوث انفراجات خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الفترة المسائية ويستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة.

والحرارة على الساحل من 11 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 7 الى 20 درجة.

 

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