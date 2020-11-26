أخبارٌ جيّدة للبنانيين بشأن كورونا

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كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، عن أخبار سارّة بشأن كورونا في لبنان وفي ما يتعلّق بلقاح اكسفورد الجديد.

وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر":

"جلب الأمس بعض الأخبار الجيّدة. سوف تُضيف المستشفيات الخاصة 210 أسرّة عادية و90 سرير عناية مركزة إلى أجنحة كورونا، موزّعة على 62 مستشفى. علاوة على ذلك، يتم توزيع هذه الأسرّة في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على إدخال مرضى كورونا الى مستشفيات قريبة من منازلهم.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أرقام معدل الوفيات الوطنية لعام ٢٠٢٠ لا تظهر زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي. على الرغم من الاتجاه التصاعدي الأخير، لا تزال وفيات كورونا ليست مرتفعة كما حصل في بعض البلدان الأخرى. ويأمل أن تؤدي الزيادة في سعة الاسرة إلى إبقائها منخفضة.

على صعيد اللقاح، يبدو أن للقاح اكسفورد الجديد عدة خصائص جيّدة. فحفظه لا يتطلب برادات خاصة، مما يجعل توزيعه أسهل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون ثمنه أرخص بكثير من غيره. ويبدو أيضًا أنه يقلل من عدد المرضى الذين لا يعانون من أعراض.

لا تزال هناك أسئلة مهمة حول بقاء المناعة التي يحصل عليها احدنا بعد الإصابة بالمرض أو بعد التطعيم. وفي ذلك، تشير أبحاثا حديثة إلى أن المناعة الخلوية للفيروس تبقى حتى بعد 8 أشهر من الاصابة. هذه ايضا اخبار جيدة.

مع ذلك، فإن اللقاح لا يزال على بعد أشهر، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة مرتفعًا، ولكن من غير المرجح أن يتم تمديد الإغلاق. إذا اندفع الناس إلى التجمعات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف وغيرها، ولم يلتزموا إجراءات السلامة، فسنفقد أي مكاسب حققناها من الإغلاق.

في اختبار علمي معروف (Marshmallow test)، حصل الأطفال الذين استطاعوا التحكم في دوافعهم العفوية وتأجيل متعتهم على مكافأة جيدة، كما كان لديهم مستقبلا أكثر نجاحًا. يواجه مجتمعنا حاليًا اختبارًا جماعيًا مشابهًا. كيف نتصرف سوف يحدد مستقبلنا أيضًا".