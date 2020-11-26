عناوين الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الثاني 2020

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الأخبار: فتى الجنوب الذي غزا العالم

أبو ظبي تمتثل لـ«إسرائيل»: ممنوع دخول اللبنانيين

سلامة يخفّض الاحتياط الالزامي: «دعم الدعم» أم مقدمة لتهريب الأموال؟





الديار: لبنان يغوص في المجهول والمخاوف من زيادة السرقات والفلتان الأمني

التدقيق الجنائي مقابل قانون الانتخابات.. فهل أصبحنا أمام إصطفاف سياسي.. انفجاري؟

المصرف المركزي يدرس طرح تخفيض الاحتياطي الإلزامي للاستمرار في الدعم



نداء الوطن: فيتو مسيحي يضع قانون الانتخاب "على الرف"... ورئيس المجلس "لن يستكين"

الراعي يستصرخ الحريري... فهل يخرق "جدار الصمت"؟





اللواء: خنادق نيابية تشطر المجلس: لا مسيحية بوجه قانون برّي

تهديد فرنسي وأوروبي بالامتناع عن المساعدة في غياب الحكومة.. وتخوف من إستخدام المركزي الإحتياطي الإلزامي للدعم



البناء: اتصال بايدن ماكرون ينعش الآمال بتحسُّن فرص رفع الحظر الأميركيّ عن الحكومة

اللجان المشتركة تنقسم طائفيّاً حول قانون الانتخاب وسجال إعلاميّ بين كتلتي التيار وأمل / التدقيق الجنائيّ للحكومة المقبلة... وصوان يلقي حجر التحقيق في بئر المجلس النيابيّ

الجمهورية: تحذير دولي جديد: لن تروا دولاراً

النهار: المجلس والسلطة: "عروض" العقم امام الانهيار

the daily star: Sectarian tensions rise over audit, election law

l'orient le jour: Pourquoi les Émirats ont suspendu les nouveaux visas pour le Liban

La décision d’Abou Dhabi serait liée à des questions d’ordre sécuritaire.