أسرار الصحف ليوم الخميس 26 تشرين الثاني 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال ناشطون في الحراك إن نقاشاً يجري داخل الجمعيات المشاركة حول الموقف من المبادرة التي طرحها نقيب المحامين للإنقاذ وإن ضغوطاً تمارس من أحزاب وسفارات لإدانة النقيب والتبرؤ منه، بعدما اعتبر أيقونة “ثورة 17 تشرين” لأنه تبنّى حلاً إنقاذياً يقوم على قانون انتخاب غير طائفي ولم يشترط نزع سلاح حزب الله.

كواليس

سرّبت وسائل إعلام في كيان الاحتلال بعض وقائع لقاء بومبيو ونتنياهو وبن سلمان، ومنها التعاون في لبنان ومناطق السلطة الفلسطينية وتشكيل لجنة لكل من الساحتين توحّد الجهود وتجمع الحلفاء في خطة عمل موحدة إعلامية وأمنية وسياسية.



اللواء: أسرار

همس

لمس قريبون من مرجع كبير ازدياد الهوة مع قطب مسؤول، على خلفية إطاحة عقد «التدقيق الجنائي»!



غمز

يدعم رئيس لقاء وسطي اقتراح قانون جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، بعيداً عن الاستقطابات أو استجلاب خصومات..



لغز

تسود البلبلة لدى عدد من المصرفيين من عزم المركزي الإقدام على سلسلة إجراءات تتعلق بالحدّ من التضخم، وطبع العملة الوطنية!

نداء الوطن: خفايا

لا يستبعد مرجع دستوري رفيع قيام تكتل سياسي متنوع يتم التحضير له خلال لقاءات غير معلنة، متوقعاً أن تظهر بوادره في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية غداً.

يحاول بعض الوسطاء الدخول على خط الوساطة بين رئيس حزب ومرجع رئاسي لإعادة تقريب وجهات النظر بينهما، لكن هذه الجهود لم تصل إلى مكان بعد، على أن يبقى الالتقاء في بعض المواقف بين الجانبين ظرفياً.

تردد أن شخصية ممانعة ناشطة زارت العراق أخيراً، واقتصرت الزيارة على لقاء مسؤول عراقي رفيع "أمام المصعد"، حيث أبدى المسؤول قلة ترحيب بالضيف اللبناني وتعمّد الإشادة أمامه بزعامة تاريخية في لبنان مناوئة لخط الممانعة.