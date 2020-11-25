حمدان: خطر الطاعون لا يزال قائماً

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

هل هناك من نائب او مجموعة من النواب الذين اجتمعوا في البرلمان اليوم و تنطحوا بتصريحات رنانة وهم في غربة عن وجع من يقررون مصير من يحكمهم في القادم من الأيام، ان يتوجهوا الان تحت المطر لزيارة منازل المواطنين المنكوبين في محيط المرفأ.

ويشهدون على معاناة هؤلاء المواطنين بسبب الامطار الغزيرة وعدم ترميم العديد مما سببه دمار المرفأ، مع التأكيد أن خطر الطاعون لا يزال قائماً لأن الاماكن المهدمة أصبحت أوكاراً للجرذان.

وكي لا ننسى نذكرهم بما قاله جمال عبدالناصر:

"الانسان الجاهل والجائع لا يمكنه ممارسة الديمقراطية الحقيقية واختيار اختياراته الحرة".