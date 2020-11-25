آلان عون: هناك قانون انتخابي قائم

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صرّح النائب آلان عون من مجلس النواب بعد جلسة اللجان المشتركة: "مع أحقية الزملاء علينا بمناقشة اي طرح يتقدّمون به، يجب على الجميع التسليم بان هناك قانون انتخابي قائم وعدم التوصل الى اتفاق جديد حول قانون آخر لا يعيد النظر بإجراء الانتخابات المقبلة على أساسه.

‏لسنا امام موضوع تقني بل امام طرح يرتقي الى تغيير النظام فالغاء الطائفية ليس أمراً عابراً ولا يجوز التعاطي معه بإنتقائية من بوابة قانون الانتخابات فقط.

لذلك أتمنى ان يرحّل هذا النقاش الى طاولة حوار وطني لمناقشة تطوير النظام والدولة المدنية ككلّ متكامل إضافة الى اللامركزية وغيرها."