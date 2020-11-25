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هل من أزمة نقص غاز في لبنان؟

25
NOVEMBER
2020
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عقد المجلس التنفيذي لنقابة موزعي الغاز بالمفرق والجملة ومتفرعاتها برئاسة النقيب عبد الهادي كمال العبيدي، اجتماعا طارئا لتقويم الوضع الاقتصادي وتأثيره على توزيع الغاز للمواطن.

واصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى انه "في ظل الانهيار الحاصل في لبنان، لم يعد ينقص المواطن أزمات حتى تأتي أزمة نقص مادة الغاز المنزلي التي تعتبر من أكثر المواد حيوية في الحياة اليومية للبناني من الطعام الى التدفئة. وبعد البلبلة التي حدثت في الأسبوع المنصرم والنقص في تزويد السوق، وبعد متابعة مع الشركات المستوردة التي تواصلت مع مصرف لبنان لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع، وخصوصا اننا على أبواب فصل الشتاء. وعليه أبلغنا من قبل الشركات المستوردة بعد الاجتماع الطارئ الذي حصل اليوم ان مصرف لبنان سيقوم بفتح الاعتماد أللازم وانها ستقوم بتزويد السوق بكميات كافية، ندعو المواطنين الى عدم التهافت على تخزين هذه المادة لتجنب ايجاد ازمة وان مادة الغاز ستكون في متناول الجميع".

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