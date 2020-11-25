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لجنة المرأة في التيار الوطني الحر احيت اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

25
NOVEMBER
2020
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واطلقت اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #بيكفي_عنف، تزامنًا مع الهاشتاغ العالمي #ORANGE _THE_WORLD.
وللغاية نفسها، أضيء المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي ومكاتب هيئات الاقضية باللون البرتقالي.
وخلال اضاءة المقر العام، كانت كلمات لكل من نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مي خريش، ومنسقة اللجنة المركزية للمرأة جومانا سليلاتي.
وقد شددت خريش على ان المرأة هي نصف المجتمع ولا تستقيم المجتمعات ولا تتقدم إلا بتساوي الحقوق والواجبات بين الجنسيْن،
وان التيار الوطني الحر كان سبّاقًا في إيصال المرأة الى مركز القرار الحزبي والإصرار على ان تكون مشاركتها فعّالة ومنتجة في الحزب.

ولفتت خريش الى ان العنف يزداد ضد المرأة لذلك فان التيار الوطني الحر يطالب بإجراء تعديلات على منظومة القوانين المتصلة بقضايا المرأة لإزالة كل أشكال التمييز ضدّها، ولاسيما تلك المتصلة بظاهرة العنف ضد النساء، ومشاريع القوانين الهادفة الى منع تزويج الاطفال والتحرش الجنسي والافلات من العقاب، وبرفع مستوى حماية الضحية في حالات العنف الاسري.


اما سليلاتي فلفتت الى المشاكل التي تواجهها المرأة في لبنان والتي تشكل انتهاكًا للقوانين الدولية والاعراف العامة مؤكدةً ان طالما هناك عنف لا يمكن بناء الوطن.

ودعت كل المنظمات النسائية لدعم هذه الحملة للوصول الى رفع العنف عن كل النساء مشددةً على ان عملية النضال لرفع كل اشكال الظلم التي تطال المرأة مستمرة.

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