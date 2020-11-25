الراعي من بعبدا: التدقيق الجنائي يجب أن يتابع ليشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان

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زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

وبعد اللقاء، أشار الراعي إلى أنه يزور الرئيس عون عندما يكون لديه زيارة إلى الخارج، وقال: "زيارتي اليوم تأتي في هذا الإطار وسألتقي في الفاتيكان قداسة البابا لشكره على وقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ".

وأكد أنه سيطلب من قداسة البابا زيارة لبنان وسينقل اليه الواقع الذي نعيشه في لبنان بكل تفاصيله.

ولفت الراعي إلى أن "المناطق التي تضررت جراء انفجار المرفأ بمعظمها مناطق مسيحية"، وأضاف: "لم نرَ أي تحرك للمساعدة ولكن أحيي الشباب والمنظمات التي ساعدت ودعمت ولبنان بلد حيادي ومنفتح على كل الناس ويفصل بين الدين والدولة".

وشدد على أن "التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد"، وتابع: "التحقيق لا يجب أن يتوقف بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل".

وأوضح الراعي أن "الحكومة لا تشكَّل بالتقسيط والدستور ينص على ان يشكل الرئيس المكلف الحكومة مع رئيس الجمهورية".