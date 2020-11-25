منخفض جوي عصرا والطقس غدا ماطر بغزارة وتساقط للثلوج

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض درجات الحرارة، وتهطل امطار متفرقة غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط الثلوج على 1900 متر وتخف حدة الامطار مساء.

وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة: يتأثر شرقي المتوسط تدريجيا بعد ظهر اليوم الاربعاء بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل .



- الطقس المتوقع في لبنان:

الاربعاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع ضباب على المرتفعات وامطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا مع برق ورعد وحبات برد. كما تتساقط الثلوج فتلامس ليلا الى 2000 متر.

الخميس: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وتهطل امطار متفرقة غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. تتساقط الثلوج على 1900 متر وتخف حدة الامطار مساء.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع احتمال هطول امطار خفيفة متفرقة في الفترة والمسائية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل في درجات الحرارة وامطار محلية بعد الظهر.



-الحرارة على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 12 درجة، في الداخل من 5 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80 %.

- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,19

- ساعة غروب الشمس: 16,31