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الإمارات تعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة .. لبنان بين هذه الدول

25
NOVEMBER
2020
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علقت الإمارات إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، منها إيران وسوريا والصومال ولبنان وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.


وأشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به.


وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر. وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.


ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر. وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.


ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

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