الرئيس عون: مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها

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اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، الى أن “الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكليّة كانت أم عميقة، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة”، مؤكداً “من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الإتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة”.



واوضح الرئيس عون أن “مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها وأدعو وسائل الاعلام الى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات للتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنيّة العليا”.