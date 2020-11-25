وفاة نائب في مستشفى لبناني بسب مضاعفات كورونا

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تُوفيَ عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ديالى وعضو اللجنة القانونية حسين الزهيري، ليلة أمس الثلاثاء في لبنان نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.



وقال مصدر برلماني إن الزهيري توفي نتيجة تعرضه لمضاعفات شديدة في إحدى مستشفيات بيروت حيث كان يخضع للعلاج.



ونعى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي النائب الزهيري.



ويذكر أن عدة مسؤولين عراقيين بينهم وزراء ووكلاء ونواب ومحافظين تعرضوا للإصابة بالفيروس وقد توفي عدد منهم.



وسجل العراق أكثر من 12 ألف وفاة بفيروس كورونا مع عدد إصابات يبلغ نحو 540 ألف إصابة، وهو في المرتبة 20 من حيث عدد الوفيات والإصابات في العالم.



وسبق لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن أعلن في حزيران الفائت عن تفشي وباء كورونا داخل مجلس النواب، مؤكداً إصابة 20 نائباً مع عائلاتهم وأفراد حمايتهم بالفيروس.