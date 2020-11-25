وهبة ينبه من "مخاطر هذه الروايات الوهمية"

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الجمهورية: تبادلَ اللبنانيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعة من الاخبار والتسريبات التي تحدثت عن عمليات إجلاء لمسشتارين عسكريين وموظفين من 4 سفارات عاملة في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط، تابعة لكلّ من فرنسا وبريطانيا وهولندا وكندا.

وسَرت بعد ظهر أمس شائعات عن وصول 4 طائرات عسكرية الى مطار رفيق الحريري الدولي من 4 دول مختلفة، بهدف الربط بين هذه الشائعات وسعياً الى إعطائها الصدقية.

وهبة لـ"الجمهورية"

وتعليقاً على هذه الشائعات، اكد وزير الخارجية شربل وهبة لـ"الجمهورية" "انّ مثل هذه الاخبار كاذبة وخاطئة ولا اساس لها من الصحة".

وكشف وهبة انه التقى بعد ظهر امس سفيرة كندا في بيروت السيدة شانتال تشاستيناي، التي لم تُشِر الى مثل هذه المعلومات لا من قريب او بعيد، وتحدثت عن حجم برامج الدعم الكندية المقررة للبنان على اكثر من مستوى، وانه على تواصل دائم مع عدد من هذه السفارات وغيرها من السفارات الخليجية التي تناولتها شائعات مماثلة سابقاً بوجود قرار بخفض مستواها الديبلوماسي في لبنان، ولم يُشِر أحدهم الى مثل هذه المعلومات.





ونَبّه وهبة من "مخاطر هذه الروايات الوهمية"، ولفت الى "عدم الأخذ بها، فليس لمثل هذه القرارات ان تتخذ من دون علم وزارة الخارجية او ايّ من المراجع الأمنية".

هجرة الصينيين

وكانت مواقع اسرائيلية قد تحدثت، قبل هذه الموجة من الشائعات، عن "هجرة الخبراء الصينيين" من طهران الى بلادهم، كمؤشّر الى ضربة أميركية محتملة على ايران.