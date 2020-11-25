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"الثنائي": من غير المقبول ان يختار الرئيس المكلف وحده اسماء الوزراء

25
NOVEMBER
2020
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أبلغت مصادر الثنائي الشيعي الى "الجمهورية" انّ "آلية وضع أسماء الوزراء هي العقدة الاساسية التي لا تزال تؤخّر الاتفاق على تشكيل الحكومة"، وأكدت انّه "من غير المقبول ان يختار الرئيس المكلف وحده اسماء الوزراء، أيّاً تكن طوائفهم، لأنّ مثل هذا الأمر ينطوي على تعديل جذري في قواعد المشاركة، ويشكّل سابقة قد يتسلّح بها البعض في المستقبل لتحويل الاستثناء قاعدة".

 

وأوضحت المصادر "انّ قوى 8 آذار أبدت مرونة واسعة تمثّلت في اقتراحها أن تضع لائحة من مجموعة اسماء مرشحة للتوزير، على أن يختار الرئيس سعد الحريري من بينها، وهذا موقف يعكس تبدّلاً في المقاربة مقارنة مع ما كان يحصل في السابق، حيث كنا نكتفي بإبلاغ الرئيس المكلف أسماء وزرائنا من دون أن يكون له حق في تعديلها".

 

ونفت المصادر ما رُوّج قبل أيام من انّ الحريري اقترح اسماء على "الثنائي الشيعي" الذي وافق عليها، مؤكدة "انّ أصل هذه القاعدة مرفوض".

 

الجمهورية
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