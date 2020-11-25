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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

25
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 الأخبار: المسؤولية السياسية عن انفجار المرفأ: المحقق العدلي «يهرب»

قطار التطبيع يتسارع

ارتدادات «لقاء نيوم»: احتفالات إسرائيلية بـ«الجزع» السعودي

الخرطوم لتل أبيب: حاضرون لمحاصرة المقاومة

صدمة في مصر: ما هكذا يكون التطبيع!

 

 

 


الديار: «قانون الانتخاب» يقسم البلد طائفيا...وصوّان يعدّ لمفاجآت من العيار الثقيل
عون يلقي كرة «التدقيق الجنائي» في ملعب مجلس النواب وبري يرفع عنه المسؤولية
تجميد الملف الحكومي و«الاقفال العام» مستمر حتى نهاية الشهر ولا استثناءات اضافية في الاسبوع الثاني

 

 

 


اللواء: رسالة عون للمجلس: تغطية على إفشال التأليف أو إعادة التعويم!
اشتباك حاد بين برّي وجعجع وباسيل حول قانون الانتخاب.. ولجنة كورونا تتجه لإعادة فتح البلد الإثنين

 

 

 

 

نداء الوطن: الراعي في بعبدا اليوم... وجعجع لإحباط "مؤامرة" قانون الانتخاب
برّي يقبل تحدّي "التدقيق": فلندخل "مغاور" التيار الوطني!

 

 

 


الجمهورية: التدقيق الى الحلبة النيابية

حرص غربي على دعم الحدود

 

 

 

 

النهار: مواجهتان ساخنتان في المجلس والتأليف إلى الرف!

 

 

 

 


l'orient le jour: Comment Antony Blinken voit le Moyen-Orient

 

 

 


the daily star: Judge wants ministers probed over port blast

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