أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

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اللواء: أسرار

همس

تراجعت المخاوف من دفعة عقوبات جديدة، في ضوء معلومات عن أداء مختلف للإدارة الجديدة في البيت الأبيض.



غمز

يواجه مسؤول نقدي رفيع مأزقاً بحلول شباط المقبل، أيا كانت الخطوات المتصلة برفع الدعم أو التدقيق المالي.



لغز

لحقت خسائر بفنادق العاصمة التي كانت تعمل بمستوى مقبول، لجهة النزلاء والضيوف، بما يساهم في مواجهة الانهيارات المالية، بلغت ما لا يقل عن 80٪ في غضون فترة الاقفال!



نداء الوطن: خفايا

تترقب أوساط نيابية موقف كتلة "المردة" من موضوع التدقيق الجنائي، متسائلةً عما إذا كان رئيسها سليمان فرنجية سيقف معه أم إلى جانب رئيس المجلس نبيه بري.

لم يوقع مدير عام الثقافة علي الصمد طلب صرف مخصصات لمجمع نبيه بري في المصيلح ومكتبة صور الوطنية وذلك في ظل خلافه مع الوزير عباس مرتضى الذي يترأس اجتماعات للجنة المكتبات الوطنية التي يجب ان يترأسها المدير العام. وأكدت مصادر ان طلب الصرف يتنافى مع تصريف الأعمال ولا ينسجم الا مع الرغبة بتصريف 3.5 مليارات ليرة قبل تشكيل حكومة جديدة.