عدوان إسرائيلي على سورية

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العالم: تعرضت منطقة جبل المانع في القنيطرة السورية، لیل الثلاثاء، لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر عسكري سوري: في تمام الساعة 23،50 من ليل 11/24 قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية في محيط جبل المانع بريف دمشق.

يذكر أن وكالة سانا كانت نقلت عن مصدر عسكري سوري في 18 من الشهر الجاري أن ثلاثة من العسكريين قتلوا وجُرح آخر في "عدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية".