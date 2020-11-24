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بالفيديو - جربت هالشعور... ؟ #لح_ تجربوا_قريبا ..

24
NOVEMBER
2020
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حملة إنطلقت يتناقلها الكثير من المؤثرين والمتفاعلين عبر وسائل التواصل بشكل ملفت أمثال: الشاعر نزار فرنسيس، السياسي دافيد عيسى، الاعلامي الدكتور جمال فياض، الاعلامية باتريسيا هاشم، الممثل جاد بو كرم، الاعلامية غدي فرنسيس، ال influencer غنى غندور، الاعلامية روزان الشاعر والسيدة دانيا نصولي اضافة الى غيرهم.

 


وبعد رصد موقعنا والبحث عن مصدر الحملة تبيّن لنا أنها حملة #لتيليتون_2020 والتي تنظمه سنويا #جمعية_سطوح_بيروت عبر شاشة الotv ومهمته مساعدة عائلات وأفراد يرزحون تحت ظروف معيشية ومرضية واجتماعية شديدة الصعوبة ويذكر أن #تيليتون_2020 يسجل السنة نسخته الثامنة وكان لجمعية سطوح بيروت نشاط ملفت ومكثف خلال هذه السنة في مختلف الازمات الي مر بها #لبنان وحصلت على تنويه مميز من قيادة #الجيش_اللبناني لمساهمتها الفعالة من خلال إعمار بيوت تدمرت من جراء هذا الانفجار..

 


ونحن من خلال موقعنا ودعما لكل عمل إنساني سنرافق كل خطوات هذا التيليتون وسنطلعكم لاحقا على كافة التفاصيل التي نعرفها.

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