سمير جعجع: اللاجئون السوريون مسلّحون.. !

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توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالتعازي من أهالي بشري على مقتل جوزف طوق.

وطالب جعجع بإجراء التحقيقات بأسرع وقت ممكن مؤكدا انه "بحسب ما تبين أن اللاجئين السوريين يمتلكون الأسلحة ومن الضروري إقامة الأجهزة الأمنية بمسح شامل في المنطقة".

وتابع: "أناشد أهالي بشري الأرز ألا تتصرفوا أي تصرف خارج القانون ولننتظر التحقيقات ولدي كامل الثقة بالقضاء".

واعتبر جعجع ان "أسوأ شيء بالأزمة الحالية أنه لم يتم تحديد من المسؤول لنرى كيفية المعالجة وطريقة تقاذف التهم تساعد على تغطية المسؤول وعدم معرفة الجهة المخالفة".

وسأل: "هل من يصدّق انه منذ 17 تشرين لم يتصرّف أي أحد؟ المنطق السياسي لم يعد يتّسع لتوصيف المنطق الذي نعيشه".